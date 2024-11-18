Шарль Дюмон ушел из жизни в 95 лет.

Умер легендарный французский музыкант и композитор Шарль Дюмон, больше всего известный по хиту "Non, je ne regrette rien", написанному для звезды сцены Эдит Пиаф. Жизнь артиста оборвалась в возрасте 95 лет.

Трагическое известие сообщило издание Deadline. Стало известно, что причиной смерти знаменитости стала болезнь, с которой Шарль боролся много лет. Однако инсайдеры не раскрыли, что именно это было за заболевание.

Дюмон еще с детства интересовался музыкой и был очень творческим. Ему нравился джаз. Сначала он учился на трубача в Тулузской музыкальной консерватории во Франции. Однако Шарль заболел и перенес сложную операцию на миндалинах, из-за чего он был вынужден перестать играть на инструменте.

После этого будущий композитор заинтересовался игрой на фортепиано и начал писать первые песни. В 1950-х годах знаменитость продолжал создавать музыку, однако это не приносило ему стабильного заработка. Чтобы сводить концы с концами, он брался за случайные подработки.

В этот период он встретил поэта и автора печен Мишеля Уокера, с которым в 1956 году создал легендарную песню "Non, je ne regrette rien" для Пиаф. В дальнейшем композитор написал для нее еще около 30 композиций, однако их сотрудничество оборвалось из-за ранней смерти певицы в 1963 году в возрасте 47 лет.

На протяжении карьеры он работал с такими звездами, как Далида, Тино Росси, Жак Брель и Барбра Стрейзанд. Его песни звучали в известных фильмах и сериалах, в частности "Трафик", "Мечтатели", "Начало" и "Невыносимая жестокость".

Напомним, ранее умер бывший солист группы "На-на" Владимир Левкин. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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