Пара может находиться на грани развода, судя по ролику, певцу уже сложно держать себя в руках.

В сети появилось видео, на котором Джастин Бибер злостно накричал на свою жену Хейли. Ролик быстро стал "вирусным", его пытались удалить, но кадры быстро распространились по соцсетям.

На видео певец выглядит агрессивным, передает издание yahoo!news.

После концерта в Лас-Вегасе, который Бибер дал на презентации текилы Кендалл Дженнер, певец вместе со своей супругой шли по холлу, когда их засняли папарацци. В этот момент артист начал что-то кричать и махать руками, глядя на Хейли.

Фанаты Бибера считают, что певцу сложно держать себя в руках. Комментаторы обвиняют артиста в абьюзе и пророчат паре скорый развод. В сети уже появились версии о том, что Джастин Бибер мечтает вернуться к своей экс-возлюбленной Селене Гомес.

Читайте такжеЧерез год после рождения первенца модель Эшли Грем снова беременна"Он не любит её, это так грустно", "Хейли, моргни дважды, если тебе нужна помощь", – написали фанаты.

Другие поклонники решили поддержать своего кумира и заявили, что на самом Джастин Бибер не кричал на Хейли. Певец якобы был не хотел обидеть жену, а просто громко выражал свои эмоции после концерта.

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Автор: Полина Кузенко