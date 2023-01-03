В сети его "распекли" за отвратительный юмор.

Российский комик Евгений Петросян на "Голубом огоньке" в России отличился нелепыми шутками об Украине и президенте Владимире Зеленском.

С бокалом в руке пропутинский клоун начал рассказывать о том, что Запад пытался развалить Россию, не подумав о том, что в строении мира Россия - несущая конструкция. И добавил: "Да, господа, так что нравится-не нравится - Россия расширяется".

Также он глупо пошутил о президентах Украины:

Видео дня

"Про Украину скажу только одно: при власти кондитера Порошенко жить украинцам было не сладко, а при власти комика Зеленского - не смешно".

Пользователи сети бурно отреагировали на поведение Петросяна. Кто-то предложил отправить его на свалку, а кто-то назвал его продажным больным человеком. При этом большинство комментариев были в духе, что на Петросяна отвратительно смотреть, так как он потерял былую сноровку.

Что Петросян говорит о войне в Украине

Петросян оказался в перечне лиц, поддержавших агрессию Путина против Украины. В своем обращении артист заявлял, что готов сам идти воевать.

"Когда я узнал о "спецоперации", немедленно позвонил руководству телевидения и сказал, что если будут фронтовые бригады, я готов записаться и поехать, и выступать, и поддерживать дух наших бойцов", - заявил Петросян.

Вас также могут заинтересовать новости: