Американская певица Мадонна часто удивляет поклонников своим моложавым внешним видом. Но, судя по всему, она тщательно ретуширует свои фотографии.
Обычно на ее снимках заметен слой фотошопа, так как в свои 64 года она публикует фотографии, на которых ей с виду всего 40 лет, а то и меньше.
Но в сеть таки просочилось фото, где Мадонна запечатлена без фотошопа. И выглядит она совсем иначе. Так, у певицы тоненькие светлые брови, осупившийся взгляд и видны морщины.
Стоит отметить, что даже в 64 года звезда делает уколы ботокса и увеличивает губы с помощью гиалуроной кислоты.
Если сравнить ее фотографии с использованием фотошопа и без него, то можно увидеть два разных человека.
Напомним, американская актриса Хезер Локлир сделала не одну пластическую операцию, но все они дали обратный эффект. После процедур ее достаточно сложно узнать.