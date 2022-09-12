Певицу сложно узнать без фотошопа.

Американская певица Мадонна часто удивляет поклонников своим моложавым внешним видом. Но, судя по всему, она тщательно ретуширует свои фотографии.

Обычно на ее снимках заметен слой фотошопа, так как в свои 64 года она публикует фотографии, на которых ей с виду всего 40 лет, а то и меньше.

Но в сеть таки просочилось фото, где Мадонна запечатлена без фотошопа. И выглядит она совсем иначе. Так, у певицы тоненькие светлые брови, осупившийся взгляд и видны морщины.

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Стоит отметить, что даже в 64 года звезда делает уколы ботокса и увеличивает губы с помощью гиалуроной кислоты.

Если сравнить ее фотографии с использованием фотошопа и без него, то можно увидеть два разных человека.

Напомним, американская актриса Хезер Локлир сделала не одну пластическую операцию, но все они дали обратный эффект. После процедур ее достаточно сложно узнать.

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