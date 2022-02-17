Михай Балан на днях отметил день рождения.

Мама известного молдавского артиста Дана Балана, 63-летняя певица и ведущая развлекательных шоу Людмила Балан, поделилась редкими снимками своего супруга Михая Балана.

В своем Instagram звезда молдавского телевидения опубликовала фотоколлаж по случаю его дня рождения.

"Это был день, полный воспоминаний, эмоций, радости и безмятежных мыслей! С днем ​​рождения моего мужа, Михая Балана!" – подписала она фото.

"Какая красивая пара. Счастье вам", "Поздравляем", "Такая невероятно красивая и долгая взаимная любовь", "Ура! ДанТина (фан-клуб Дана Балана и Тины Кароль) поздравляет папу Дана с днем рождения, всего самого хорошего", – отреагировали подписчики.

Напомним, ранее Людмила Балан показала фото со свадьбы и растрогала фанатов Тины Кароль, а также восхитила поклонников новым милым снимком и мудрым советом к нему.

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