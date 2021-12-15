Людмила Балан опубликовала видео своего выступления.

Мама известного молдавского артиста Дана Балана, 63-летняя певица Людмила Балан, поделилась новым зажигательным видео своего выступления.

Ролик она опубликовала в Instagram.

"Подарю тебе на Новый год самый замечательный подарок: бесконечное здоровье", – отметила она в подписи к видео.

На записи Людмила Балан танцует в длинном платье и распущенными волосами в окружении мужчин на мероприятии и поет на русском языке, что отдельно отметили поклонники:

Читайте также"Повезло со свекровью": маму Дана Балана "атаковали" фанаты Тины Кароль"Песня на русском языке – а просто прелесть. Мама Дана, как снегурочка в окружении таких горячих джигитов", "Вау, очень красиво", "Как здорово слушать ваше исполнение на русском", "Это просто супер", "Сколько радости вы дарите!", "Круто. Я думала, вы на русском языке не поете".

Ранее Людмила Балан заинтриговала поклонников новостью о скором выходе новой песни.

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Автор: Виолетта Орлова