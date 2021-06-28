Мадонна выступила в гей-клубе / фото instagram.com/madonna
На днях известная американская поп-певица Мадонна выступила в одном из гей-клубов Нью-Йорка на вечеринке по случаю окончания месяца, посвященного ЛГБТ-сообществу.
Фото и видео с клуба 62-летняя звезда опубликовала в своем Instagram.
На кадрах видно, что певица выступала в откровенном наряде и голубом парике прямо на барной стойке.
По имеющейся информации, Мадонне удалось собрать более 100 тысяч долларов, которые будут направлены на поддержку представителей ЛГБТ-сообщества.
Мадонна выступила в гей-клубе / фото instagram.com/madonna
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