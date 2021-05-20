Певицу назвали "лучшим художником, который когда-либо существовал".

Известная американская певица Мадонна не перестает радовать фанатов новыми снимками.

Серию фото 62-летняя исполнительница опубликовала в своем Instagram.

На снимках Мадонна игриво позирует в черной шляпе и полосатой рубашке. Образ певицы дополняют многочисленные браслеты и ожерелье.

«Чертова королева красоты», «Люблю тебя», «Лучший художник, который когда-либо существовал в любой галактике в любой мультивселенной», «Ты потрясающая королева», «Великолепная», – отреагировали фанаты Мадонны в комментариях.

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Автор: Катерина Шварц