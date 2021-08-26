Мама Скрябина не верит, что песни ее сына стоят так мало.

Мама погибшего украинского артиста Кузьмы Скрябина заявила, что авторские отчисления за прокат песен ее сына составляют рекордно низкую стоимость. При этом Ольга Кузьменко не верит, что песни ее сына могут стоить всего 44 гривны.

Об этом сообщает Гордон.

По словам женщины, отчислениями занимается основатель Moon Records Андрей Пасичник.

"Просто вдумайтесь: за второй квартал 2018 году компании "Кузьма Скрябин" было начислено авторского вознаграждения 65,30 грн от Moon Records, которые они получили от своей же компании в России, а за третий квартал роялти составили ноль гривен. Очень трудно представить, что огромный каталог созданных моим сыном хитов, которые звучат на всех радиостанциях и телеканалах, транслирующих в YouTube, может приносить так мало денег. За период с 1 апреля 2014 по 31 декабря 2016 года, когда музыка Андрея звучала на каждом шагу, авторские отчисления к выплате со стороны Moon Records, полученные от их компании в России, составляли 1446 грн, или в среднем 44 грн в месяц", – сказала Ольга.

Читайте такжеДочь Меладзе экстренно госпитализировали (фото)

Также она добавила, что сейчас полиция расследует это дело по факту мошенничества. Правоохранители уже открыли уголовное дело.

"Я не могу спокойно наблюдать, как грабят близких людей Андрея. Проблема в том, что отчетов об отчислениях не открывают даже следователям. Это затягивает рассмотрение. Поэтому сложно называть какие-то даты суда", – сказала Кузьменко.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич