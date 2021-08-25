На концерте ко Дню Независимости Украины "оживили" Кузьму Скрябина.

Вчера, 24 августа, на НСК Олимпийский состоялся грандиозный концерт к 30-летию со дня провозглашения независимости Украины, гостем которого стала группа "Скрябин".

С помощью современных технологий организаторам удалось "оживить" Андрея Кузьму, который погиб шесть лет назад в аварии. Так, украинцы не остались равнодушными к этому эксперименту и уже успели высказаться о нем.

"Я плакала, когда его показали", "Одна из наших больших потерь", "Как красиво сделали! Кузьма был артистом с большой буквы", "Наверное, единственный, кто достоин быть на этом концерте", - пишут пользователи сети.

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Но нашлись и те, кто раскритиковал такую задумку организаторов концерта.

"Это позор! Такое не надо было показывать в 2021 году с технологиями, которые сейчас есть", "Нашли кого показывать", "Дурость. Незачем было этого делать. Лучше бы показали фото и все", - негодуют украинцы.

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Автор: Диана Могилевич