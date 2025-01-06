Джек не ведет публичный образ жизни, поэтому его появление стало настоящим сюрпризом.

Сын знаменитого американского актера, звезды фильмов "Пираты Карибского моря", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эдвард руки-ножницы" Джонни Деппа впервые за долгое время появился на публике. В сети показали, как выглядит 22-летний Джек, который родился в отношениях голливудской звезды и французской певицы Ванессы Паради.

Старшая дочь экс-супругов - 25 летняя Лили-Роуз - пошла по стопам родителей. Она ведет публичный образ жизни и стала актрисой, чего не скажешь о ее брате, который избегает публичности и чрезмерного внимания к себе. Парень не хочет заниматься актерством или выступать на сцене, а также не желает, чтобы за каждым его шагом следили папарацци.

Однако на днях произошло исключение и звездного сына заметили на улицах Парижа, Франция. Как пишет издание Page Six, папарацци заметили Джека во время прогулки по городу. Произошло это накануне Рождества, когда он выходил из дома.

На кадрах, которые распространили в сети, видно, что парень одет в светлые брюки, куртку оливкового цвета и шапку. На следующий день, 25 декабря, наследника Деппа заметили уже с пакетами, вероятно, когда он возвращался домой. Невозможно не заметить, как повзрослел Джек и каким похожим он стал на своего отца-актера.

К слову, у Джонни Деппа есть двое детей и они родились в отношениях с Паради. Пара была вместе в течение 14 лет, с 1999 по 2012 год, но официальный брак они так и не заключили. В 2018 году Паради вышла замуж за писателя Самюэля Беншетри.

Напомним, ранее распространились слухи, что Джонни Депп и его российская подруга запускают ювелирный бренд в Москве. Голливудский актер якобы планирует открыть бутик, где будут продавать якутские бриллианты.

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