Голливудский актер откроет бутик, где будут продавать якутские бриллианты.

Джонни Депп открывает ювелирный магазин в Москве. Российские СМИ сообщают, что актер инвестирует в бутик элитных украшений из якутских бриллиантов, а помогает ему в этом его подруга из России.

Этот проект Депп реализует вместе с 28-летней россиянкой Юлией Власовой, которая по данным источникам находится с актером в романтических отношениях. Власова - модель и предпринимательница из Екатеринбурга, которая убедила Деппа, что ювелирный бизнес в России имеет большой потенциал.

Актер уже вложил в начальный этап проекта более 500 тысяч долларов. Сначала они планируют запустить онлайн-магазин, а в 2025 году открыть физический бутик в Москве, в частности в районе Бирюлево.

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Что известно о личной жизни Джонни Деппа

Джонни Депп долгое время был в отношениях с актрисой Эмбер Херд, однако их союз завершился скандальным разводом. Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и изменах, из-за чего актер потерял ряд рекламных контрактов и на время остался без ролей в кино. Впрочем, ему удастся выиграть суд против бывшей жены, восстановив частично свою репутацию.

Известно, что впервые 61-летнего актера видели с девушкой еще два года назад на концерте Джеффа Бека в Праге. Как отмечают знакомые Деппа, их отношения сейчас вышли на новый уровень. А сама Юлия говорила, что не хочет рассказывать секреты своей личной жизни, однако сейчас она очень счастлива.

Летом этого года Джонни Деппа и россиянку заметили на вертолетной площадке в Лондоне. По слухам они отправились в романтическое путешествие. Как именно пара познакомилась и сколько они вместе - пока остается неизвестным.

Хотя официально о своих отношениях они не заявляли пара по слухам находится в свободных отношениях.

Независимо от причин, которые побудили Деппа инвестировать в Россию, эта новость вызвала широкий резонанс в социальных сетях и СМИ. Многие ждут официальных комментариев от актера и его представителей, чтобы понять его позицию относительно сотрудничества с Россией в такое сложное для Украины время.

Напомним, избранница-россиянка Джонни Деппа намекнула на свадьбу.

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