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Ким Кардашьян показала фигуру в белье (фото)

21:58, 21 апреля 2020
Звезды
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Звезда взбудоражила сеть изгибами своего тела / Instagram Кардашьян

Известная во всем мире телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян похвасталась изгибами своего тела, облачившись в белье собственного бренда SKIMS.

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Снимками Ким поделилась на своей странице в Instagram. На них она предстала в весьма соблазнительных ракурсах.

Так, на фотографиях можно разглядеть фигуру Кардашьян - широкие бедра без грамма целлюлита, стройные ноги и плоский живот. Также в кадре бросается в глаза идеальная грудь звезды.

Но самое главное - талия телезвезды, она у нее тоненькая, о чем пишут многие ее фаны в комментариях.

instagram.com/kimkardashian

Ранее певица Анна Седокова опубликовала кадр, на котором предстала в весьма непривычном сдержанном образе.

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Теги: #фото#Ким Кардашьян