Ким Кардашьян показала фигуру в белье (фото)

Звезда позирует на пляже, снимаясь в белье.

Известная во всем мире телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян похвасталась изгибами своего тела, облачившись в белье собственного бренда SKIMS.

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Снимками Ким поделилась на своей странице в Instagram. На них она предстала в весьма соблазнительных ракурсах.

Так, на фотографиях можно разглядеть фигуру Кардашьян - широкие бедра без грамма целлюлита, стройные ноги и плоский живот. Также в кадре бросается в глаза идеальная грудь звезды.

Но самое главное - талия телезвезды, она у нее тоненькая, о чем пишут многие ее фаны в комментариях.

Ранее певица Анна Седокова опубликовала кадр, на котором предстала в весьма непривычном сдержанном образе.