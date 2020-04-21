Анна Седокова удивила стильным образом (фото)

Дополнила wow-образ Анна украшениями и ярким макияжем с акцентом на глаза.

Сексуальная украинская певица, экс-"виагра" Анна Седокова умеет удивлять своих фанатов. И не только откровенными фото.

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В этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала кадр, на котором предстала в весьма непривычном сдержанном образе. И, надо сказать, он ей к лицу.

На фотографии Седокова показалась в образе настоящей француженки — черном берете и нежной белой кофте. В руках у нее — цветы.

Дополнила wow-образ Анна украшениями и ярким макияжем с акцентом на глаза.

Кадр - анонс запуска нового социального проекта певицы - "Я помогу". В нем каждый желающий может сделать доброе дело для других.

Ранее звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и предпринимательница Ким Кардашьян снялась в топе собственного бренда нижнего белья Skims.