Анна Седокова удивила стильным образом (фото)
18:06, 21 апреля 2020Звезды
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Дополнила wow-образ Анна украшениями и ярким макияжем с акцентом на глаза.
Артистка удивила новым образом / фото Instagram
Сексуальная украинская певица, экс-"виагра" Анна Седокова умеет удивлять своих фанатов. И не только откровенными фото.
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В этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала кадр, на котором предстала в весьма непривычном сдержанном образе. И, надо сказать, он ей к лицу.
На фотографии Седокова показалась в образе настоящей француженки — черном берете и нежной белой кофте. В руках у нее — цветы.
Дополнила wow-образ Анна украшениями и ярким макияжем с акцентом на глаза.
Кадр - анонс запуска нового социального проекта певицы - "Я помогу". В нем каждый желающий может сделать доброе дело для других.
Седокова запустила проект "Я помогу" / instagram.com/stories/annasedokova
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