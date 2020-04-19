Ким Кардашьян показала соблазнительное фото в топе
19:44, 19 апреля 2020Звезды
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В кадре 39-летняя знаменитость позирует на пляже.
Кардашьян предстала в соблазнительном образе / instagram.com/kimkardashian
Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и предпринимательница Ким Кардашьян снялась в топе собственного бренда нижнего белья Skims.
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Фотография опубликована в Instagram звезды. На ней Кардашьян предстала в пудровом топе, выгодно подчеркнувшем ее сочную грудь.
Кадр сделан на пляже, на нем Ким лежит, ее руки и плечи в песке. Волосы звезды распущены, а глаза закрыты.
На фото, кроме упругой груди внушительного размера, в глаза бросаются пухлые губы Кардашьян.
Ким предстала в соблазнительном образе / instagram.com/kimkardashian
Ранее украинская певица Настя Каменских показала новый карантинный "лук". В этот раз на своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором предстала в мини-платье.
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