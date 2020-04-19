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Ким Кардашьян показала соблазнительное фото в топе

19:44, 19 апреля 2020
Звезды
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Кардашьян предстала в соблазнительном образе / instagram.com/kimkardashian

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Фотография опубликована в Instagram звезды. На ней Кардашьян предстала в пудровом топе, выгодно подчеркнувшем ее сочную грудь. 

Кадр сделан на пляже, на нем Ким лежит, ее руки и плечи в песке. Волосы звезды распущены, а глаза закрыты.

На фото, кроме упругой груди внушительного размера, в глаза бросаются пухлые губы Кардашьян.

Ким предстала в соблазнительном образе / instagram.com/kimkardashian

Ранее украинская певица Настя Каменских показала новый карантинный "лук". В этот раз на своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором предстала в мини-платье.

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Теги: #фото#Ким Кардашьян