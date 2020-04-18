Анна Седокова ответила хейтерам, опубликовав новое пикантное фото

К посту певица прикрепила постельное фото, на котором снова позирует со своим бойфрендом Янисом Тиммой.

Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица Анна Седокова ответила на критику в ее адрес из-за недавнего фото в Instagram. Напомним, тогда артистка предстала в кадре в белье со своим бойфрендом.

Анну "разнесли" тогда в комментариях, упрекнув в вульгарности и пошлости. Сегодня Седокова решила ответить хейтерам.

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"Каждый раз, когда некто в комментах пишет: "На вас же дети смотрят", мне хочется спросить: "А что ваши дети делают в Instagram?". Почему вы всучили своему ребёнку телефон в руки вместо того, чтобы с ним играть, развивать его. Он заходит на страницу к чужой ему девушке и ищет счастья там? Не нужно перекладывать воспитание своих детей на мои плечи. Ваши дети должны брать пример со своих родителей, а если мама сидит круглосуточно и строчит комменты в инсте, то это не мои проблемы. Это, извините, ваши", - написала экс-"виагра".

При этом к посту певица прикрепила постельное фото, на котором снова позирует со своим бойфрендом Янисом Тиммой. На снимке видны его трусы, Анна же позирует в серой футболке.

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских показала новый карантинный "лук". В этот раз на своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором предстала в мини-платье.