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Анна Седокова поразила слишком откровенным фото с бойфрендом

22:59, 16 апреля 2020
Звезды
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Седокова любит демонстрировать роскошную фигуру / instagram.com/annasedokova

Известная украинская певица, бывшая звезда группы "ВИА Гра" Анна Седокова выложила откровенное совместное фото с бойфрендом, баскетболистом Янисом Тиммой.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Пара сфотографировалась в ванной комнате в обнимку.

Кадр вызвал ажиотаж в сети. Еще бы! Ведь на Седоковой надето откровенное нижнее белье черного цвета. На Тимме - лишь плавки. 

На фотографии бросается в глаза сочная попа Анны. Многие восхищены ее фигурой.

Седокова поразила откровенным снимком / instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова взбудоражила свох поклонников мегасексуальным фото.

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Теги: #фото#Анна Седокова