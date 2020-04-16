Анна Седокова поразила слишком откровенным фото с бойфрендом

Снимок Седоковой отмечен хештегом "оставайтесь дома".

Известная украинская певица, бывшая звезда группы "ВИА Гра" Анна Седокова выложила откровенное совместное фото с бойфрендом, баскетболистом Янисом Тиммой.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Пара сфотографировалась в ванной комнате в обнимку.

Кадр вызвал ажиотаж в сети. Еще бы! Ведь на Седоковой надето откровенное нижнее белье черного цвета. На Тимме - лишь плавки.

На фотографии бросается в глаза сочная попа Анны. Многие восхищены ее фигурой.

Ранее Анна Седокова взбудоражила свох поклонников мегасексуальным фото.