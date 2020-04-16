Анна Седокова поразила слишком откровенным фото с бойфрендом
22:59, 16 апреля 2020Звезды
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Снимок Седоковой отмечен хештегом "оставайтесь дома".
Седокова любит демонстрировать роскошную фигуру / instagram.com/annasedokova
Известная украинская певица, бывшая звезда группы "ВИА Гра" Анна Седокова выложила откровенное совместное фото с бойфрендом, баскетболистом Янисом Тиммой.
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Пара сфотографировалась в ванной комнате в обнимку.
Кадр вызвал ажиотаж в сети. Еще бы! Ведь на Седоковой надето откровенное нижнее белье черного цвета. На Тимме - лишь плавки.
На фотографии бросается в глаза сочная попа Анны. Многие восхищены ее фигурой.
Седокова поразила откровенным снимком / instagram.com/annasedokova
Ранее Анна Седокова взбудоражила свох поклонников мегасексуальным фото.
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