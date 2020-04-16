"Состояние по-прежнему тяжелое": Надежду Бабкину перевели на лечение в военный госпиталь

Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии. По некоторым данным, ей все-таки диагностировали коронавирус.

Каждый новый день приносит новую информацию о состоянии Надежды Бабкиной, которая 1 апреля была госпитализирована с пневмонией. Как удалось выяснить репортерам, 70-летнюю певицу перевезли из спецклиники в Коммунарке в госпиталь имени Вишневского в подмосковный Красногорск.

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Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии. По некоторым данным, ей все-таки диагностировали коронавирус. Врачи на днях вывели ее из медикаментозной комы. После этого Надежда Георгиевна изъявила желание переехать в военный госпиталь, сообщает сайт mk.ru. Бабкиной выделили отдельную палату.

В госпитале, по слухам, освободили для приема будущих пациентов с коронавирусом целый многоэтажный корпус. Говорят, на случай большого притока больных в лечебном учреждении рассматривают под больничные палаты и местный клуб.