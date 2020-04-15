Надя Дорофеева снялась в белье (фото)

В комментариях осыпали Дорофееву комплиментами.

Известная украинская 29-летняя певица Надя Дорофеева призвала своих подписчиков в Instagram оставаться дома во время карантина, опубликовав сексуальное и одновременно нежное фото.

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На снимке артистка предстала в белых трусиках-стрингах и укороченной водолазке такого же цвета. В кадре можно разглядеть прекрасную подтянутую фигуру Дорофеевой.

При этом часть фотографии — ягодицы — Надя прикрыла надписью "Stay at home (оставайтесь дома, - УНИАН.)".

"Ну, вы поняли", - подписала кадр исполнительница.

В комментариях осыпали Дорофееву комплиментами: "Сексуально, эстетично, не пошло - очень красиво", "Красотка", "Бомба", "Невероятная", "Надя, вы чудесная!".

Ранее Надя Дорофеева поделилась со своими подписчиками в Instagram очень милым фото, на котором она улыбается.