Надя Дорофеева снялась в белье (фото)
Известная украинская 29-летняя певица Надя Дорофеева призвала своих подписчиков в Instagram оставаться дома во время карантина, опубликовав сексуальное и одновременно нежное фото.
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На снимке артистка предстала в белых трусиках-стрингах и укороченной водолазке такого же цвета. В кадре можно разглядеть прекрасную подтянутую фигуру Дорофеевой.
При этом часть фотографии — ягодицы — Надя прикрыла надписью "Stay at home (оставайтесь дома, - УНИАН.)".
"Ну, вы поняли", - подписала кадр исполнительница.
В комментариях осыпали Дорофееву комплиментами: "Сексуально, эстетично, не пошло - очень красиво", "Красотка", "Бомба", "Невероятная", "Надя, вы чудесная!".
Ранее Надя Дорофеева поделилась со своими подписчиками в Instagram очень милым фото, на котором она улыбается.