Надя Дорофеева поразила новым фото на карантине

Несмотря на сложный период, исполнительница выглядит шикарно.

Мегапопулярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась со своими подписчиками в Instagram очень милым фото, на котором она улыбается.

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В кадре звезда предстала в яркой рубашке в полоску и заплетенными в две косички волосами. Ее макияж - в спокойных тонах. В кадре в глаза бросается лучезарная улыбка артистки.

Многие в комментариях поражены естественной красотой Нади, ее осыпали комплиментами.

"Давайте все вместе постараемся быть счастливыми сегодня и сейчас, хоть это и непросто. Давайте ценить то, что мы сегодня дышим... Ну, и, конечно, не забывайте о своем здоровье, будьте внимательны и осторожны. Проветривайте свои квартиры, занимайтесь зарядкой, читайте и отдыхайте. Будьте дома. Берегите себя", - обратилась Дорофеева к подписчикам в Instagram.

Ранее Надя Дорофеева опубликовала в сети новое фото и рассказала, чем занимается на карантине.