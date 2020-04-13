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Жена принца Чарльза поделилась списком любимых книг

15:51, 13 апреля 2020
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Герцогиня Корноульськая Камилла рассказала о своих любимых книгах / фото instagram.com/clarencehouse

В британской королевской семье книги очень ценят и любят. Вот и жена принца Чарльза - герцогиня Корноульская Камилла - в интервью шотландской газете Press and Journal рассказала о своих любимых книгах, которые может рекомендовать к прочтению во время самоизоляции.

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"Эрнест Хемингуэй как-то сказал: "Нет друга более верного, чем книга". В эти тяжелые времена, когда мы изолированы от тех, кого любим, многие из нас находит утешение в чтении. Книги разжигают наше воображение, отправляют нас в путешествия и заставляют смеяться. Исходя из этого вот вам список моих дорогих друзей", - сказала Камила, пишет ТСН.

  • 1. Уильям Бойд "Неугомонная": военный триллер, главная героиня которого - находчивая женщина, которой грозит смертельная опасность.
  • 2. Чарльз Диккенс "Повесть о двух городах": история романтической и семейной любви на фоне Французской революции.
  • 3. Сьюзен Хилл. Серия детективов: главным героем детективных романов этого автора является гениальный Саймон Серрейлер. Сьюзен Хилл - автор романа "Женщина в черном", экранизация которого с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли с успехом прошла по всему миру.
  • 4. Филип Пулман "Секретное содружество": книга расскажет о событиях, происходящих 10 лет спустя после "Янтарного телескопа". Двадцатилетняя Лира, после ряда драматических коллизий, отправляется в путешествие по Азии, на Дальний Восток через Левант.
  • 5. Элизабет Джейн Говард "Хроника семьи Казалет": сага этого автора рассказывает о нескольких поколениях британской семьи до, во время и после Второй Мировой войны.
  • 6. Амор Тоулз "Джентльмен в Москве": книга о жизни графа Александра Ростова, который в 1922-м попадает под трибунал за давно написанное стихотворение. Вместо высшей меры наказания графа отправляют в крайне необычную ссылку - в отель "Метрополь", который он не имеет права покидать. Совсем.
  • 7. Антуан Лорен "Красный блокнот": остроумный французский роман, рассказывает, как однажды утром по пути на работу владелец парижской книжной лавки Лоран находит дамскую сумку. В ней множество предметов, способных немало рассказать о ее хозяйке, но нет ничего, что могло бы помочь найти ее. Движимый искренним желанием вернуть имущество владелице, Лоран берет на себя роль детектива.
  • 8. Элиф Шафак "Ученик архитектора": яркий рассказ, действие которого происходит в период расцвета Османской империи.
  • 9. Марк Шанд "Путешествие на моем слоне": рассказ покойного брата герцогини Камиллы о его романе с Тарой, азиатской слонихой, об их путешествии через Индию. Герцогиня говорит, что эта книга всегда вызывает у нее слезы. 
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Теги: #книги#королевская семья Великобритании#принц Чарльз