Жена принца Чарльза поделилась списком любимых книг

Если вам нечем заняться во время карантина – возьмите в руки книгу.

В британской королевской семье книги очень ценят и любят. Вот и жена принца Чарльза - герцогиня Корноульская Камилла - в интервью шотландской газете Press and Journal рассказала о своих любимых книгах, которые может рекомендовать к прочтению во время самоизоляции.

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"Эрнест Хемингуэй как-то сказал: "Нет друга более верного, чем книга". В эти тяжелые времена, когда мы изолированы от тех, кого любим, многие из нас находит утешение в чтении. Книги разжигают наше воображение, отправляют нас в путешествия и заставляют смеяться. Исходя из этого вот вам список моих дорогих друзей", - сказала Камила, пишет ТСН.