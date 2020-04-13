Жена принца Чарльза поделилась списком любимых книг
В британской королевской семье книги очень ценят и любят. Вот и жена принца Чарльза - герцогиня Корноульская Камилла - в интервью шотландской газете Press and Journal рассказала о своих любимых книгах, которые может рекомендовать к прочтению во время самоизоляции.
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"Эрнест Хемингуэй как-то сказал: "Нет друга более верного, чем книга". В эти тяжелые времена, когда мы изолированы от тех, кого любим, многие из нас находит утешение в чтении. Книги разжигают наше воображение, отправляют нас в путешествия и заставляют смеяться. Исходя из этого вот вам список моих дорогих друзей", - сказала Камила, пишет ТСН.
- 1. Уильям Бойд "Неугомонная": военный триллер, главная героиня которого - находчивая женщина, которой грозит смертельная опасность.
- 2. Чарльз Диккенс "Повесть о двух городах": история романтической и семейной любви на фоне Французской революции.
- 3. Сьюзен Хилл. Серия детективов: главным героем детективных романов этого автора является гениальный Саймон Серрейлер. Сьюзен Хилл - автор романа "Женщина в черном", экранизация которого с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли с успехом прошла по всему миру.
- 4. Филип Пулман "Секретное содружество": книга расскажет о событиях, происходящих 10 лет спустя после "Янтарного телескопа". Двадцатилетняя Лира, после ряда драматических коллизий, отправляется в путешествие по Азии, на Дальний Восток через Левант.
- 5. Элизабет Джейн Говард "Хроника семьи Казалет": сага этого автора рассказывает о нескольких поколениях британской семьи до, во время и после Второй Мировой войны.
- 6. Амор Тоулз "Джентльмен в Москве": книга о жизни графа Александра Ростова, который в 1922-м попадает под трибунал за давно написанное стихотворение. Вместо высшей меры наказания графа отправляют в крайне необычную ссылку - в отель "Метрополь", который он не имеет права покидать. Совсем.
- 7. Антуан Лорен "Красный блокнот": остроумный французский роман, рассказывает, как однажды утром по пути на работу владелец парижской книжной лавки Лоран находит дамскую сумку. В ней множество предметов, способных немало рассказать о ее хозяйке, но нет ничего, что могло бы помочь найти ее. Движимый искренним желанием вернуть имущество владелице, Лоран берет на себя роль детектива.
- 8. Элиф Шафак "Ученик архитектора": яркий рассказ, действие которого происходит в период расцвета Османской империи.
- 9. Марк Шанд "Путешествие на моем слоне": рассказ покойного брата герцогини Камиллы о его романе с Тарой, азиатской слонихой, об их путешествии через Индию. Герцогиня говорит, что эта книга всегда вызывает у нее слезы.
“Ernest Hemingway, famously, once said “There is no friend as loyal as a book”. In these challenging times when we are isolated from the ones we love, many of us are finding comfort in reading, to fire up our imaginations, to take us on journeys and to make us laugh. With that in mind, here is a list of my dearest ‘friends’.” - The Duchess of Cornwall ⬅️ Her Royal Highness has a curated reading list to provide some inspiration to those isolating at home, over the Easter weekend. The Duchess is passionate about reading for all ages and promotes its importance through some of her patronages, including @literacy_trust, @booktrust, @beanstalkreads and @royalsocietyofliterature. 📚 See our Instagram story for more on why The Duchess selected each book!