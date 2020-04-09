"Переживаю": Ани Лорак напугала фанатов свежим фото

Девушка позирует в простом черном платье и с нежным макияжем на лице.

Украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками новой фотографией в роскошном образе.

Так, на странице в Instagram знаменитая певица опубликовала новое фото, на котором ее лицо снято крупным планом.

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Девушка позирует в простом черном платье и с нежным макияжем на лице. Однако внимание подписчиков привлекли массивные серьги в ушах певицы. Они обеспокоились, что украшения слишком тяжелые.

"Бедный ушки!", "За уши переживаю, аккуратнее с такой тяжестью...", - написали ей в комментариях обеспокоенные поклонники.