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"Переживаю": Ани Лорак напугала фанатов свежим фото

13:48, 09 апреля 2020
Звезды
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В Instagram знаменитая певица опубликовала новое фото / Instagram Ани Лорак

Так, на странице в Instagram знаменитая певица опубликовала новое фото, на котором ее лицо снято крупным планом. 

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Девушка позирует в простом черном платье и с нежным макияжем на лице. Однако внимание подписчиков привлекли массивные серьги в ушах певицы. Они обеспокоились, что украшения слишком тяжелые. 

"Бедный ушки!", "За уши переживаю, аккуратнее с такой тяжестью...", - написали ей в комментариях обеспокоенные поклонники. 

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Теги: #певица#Ани Лорак