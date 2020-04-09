Леди Гага показала пикантное фото в пиджаке на голое тело

На снимке она позирует на улице, держа руки на поясе, в черном платье длины макси и удлиненном пиджаке того же цвета.

Популярная американская певица и актриса Леди Гага снялась для журнала Instyle в пиджаке на голое тело и поделилась с поклонниками снимком.

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Фотография появилась в ее Instagram.

На снимке она позирует на улице, держа руки на поясе, в черном платье длины макси и удлиненном пиджаке того же цвета. При этом на знаменитости нет бюстгальтера. Образ певицы дополняют прозрачная маска для лица и плетеный ободок. На ней также надеты несколько жемчужных колье и серьги.

Автором съемки выступил фотограф Натаниэль Голдбер.