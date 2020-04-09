цей матеріал доступний українською

Леди Гага показала пикантное фото в пиджаке на голое тело

13:09, 09 апреля 2020
Звезды
155 0
Фотография появилась в ее Instagram / instagram.com/ladygaga

Популярная американская певица и актриса Леди Гага снялась для журнала Instyle в пиджаке на голое тело и поделилась с поклонниками снимком.

Instagram Леди Гага

Читайте также60-летний Игорь Николаев сильно растолстел и изменился до неузнаваемости (фото)

Фотография появилась в ее Instagram.

На снимке она позирует на улице, держа руки на поясе, в черном платье длины макси и удлиненном пиджаке того же цвета. При этом на знаменитости нет бюстгальтера. Образ певицы дополняют прозрачная маска для лица и плетеный ободок. На ней также надеты несколько жемчужных колье и серьги.

Автором съемки выступил фотограф Натаниэль Голдбер. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Леди Гага