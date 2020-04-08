цей матеріал доступний українською

Лобода показалась на фото в провокационной позе

15:54, 08 апреля 2020
Звезды
61 0
Снимок Лободы за полчаса набрал более 10-ти тысяч лайков / Instagram Светлана Лобода

Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски показала фото в постели

В анонсе звезда опубликовала фотографию в весьма пикантной позе, в которой она полулежа на диване, отодвинула одну ногу в сторону. При этом одета певица весьма сдержанно: в джинсы и закрытый гольф темного цвета. 

Снимок Лободы за полчаса набрал более 10-ти тысяч лайков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Светлана Лобода#Лобода