Лобода показалась на фото в провокационной позе

Звезда опубликовала фотографию в весьма пикантной позе.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, анонсировала прямой эфир в Instagram для своих поклонников.

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В анонсе звезда опубликовала фотографию в весьма пикантной позе, в которой она полулежа на диване, отодвинула одну ногу в сторону. При этом одета певица весьма сдержанно: в джинсы и закрытый гольф темного цвета.

Снимок Лободы за полчаса набрал более 10-ти тысяч лайков.