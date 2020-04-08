Лобода показалась на фото в провокационной позе
15:54, 08 апреля 2020Звезды
61 0
Звезда опубликовала фотографию в весьма пикантной позе.
Снимок Лободы за полчаса набрал более 10-ти тысяч лайков / Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, анонсировала прямой эфир в Instagram для своих поклонников.
Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски показала фото в постели
В анонсе звезда опубликовала фотографию в весьма пикантной позе, в которой она полулежа на диване, отодвинула одну ногу в сторону. При этом одета певица весьма сдержанно: в джинсы и закрытый гольф темного цвета.
Снимок Лободы за полчаса набрал более 10-ти тысяч лайков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter