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Пневмония: появились подробности о состоянии попавшей в больницу Надежды Бабкиной

14:50, 07 апреля 2020
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Надежда Бабкина находится на лечении в стационаре / Instagram Надежда Бабкина

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Об этом агентству РИА Новости сообщил ее представитель.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что известная советская и российская певица Надежда Бабкина инфицирована коронавирусом и находится в искусственной коме.

Известно, что Бабкиной стало плохо в квартире в Брюсовом переулке еще 1 апреля. Скорая забрала певицу в больницу, где после обследования приняли решение перевести ее в Коммунарку.

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Теги: #певица#коронавирус