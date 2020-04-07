Пневмония: появились подробности о состоянии попавшей в больницу Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина находится на лечении в стационаре с пневмонией. Коронавируса у нее не обнаружили.

Советская и российская певица Надежда Бабкина находится на лечении в стационаре с пневмонией. Коронавируса у нее не обнаружили.

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Об этом агентству РИА Новости сообщил ее представитель.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что известная советская и российская певица Надежда Бабкина инфицирована коронавирусом и находится в искусственной коме.

Известно, что Бабкиной стало плохо в квартире в Брюсовом переулке еще 1 апреля. Скорая забрала певицу в больницу, где после обследования приняли решение перевести ее в Коммунарку.