Пневмония: появились подробности о состоянии попавшей в больницу Надежды Бабкиной
14:50, 07 апреля 2020Звезды
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Надежда Бабкина находится на лечении в стационаре с пневмонией. Коронавируса у нее не обнаружили.
Надежда Бабкина находится на лечении в стационаре / Instagram Надежда Бабкина
Советская и российская певица Надежда Бабкина находится на лечении в стационаре с пневмонией. Коронавируса у нее не обнаружили.
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Об этом агентству РИА Новости сообщил ее представитель.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что известная советская и российская певица Надежда Бабкина инфицирована коронавирусом и находится в искусственной коме.
Известно, что Бабкиной стало плохо в квартире в Брюсовом переулке еще 1 апреля. Скорая забрала певицу в больницу, где после обследования приняли решение перевести ее в Коммунарку.
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