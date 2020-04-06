Создательница "Поттерианы" Джоан Роулинг заявила, что у нее коронавирус

Однако тест на коронавирус писательница не делала.

Британская писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг сообщила, что обнаружила у себя новый коронавирус.

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Об этом Роулинг сообщила в своем "Твиттере". Писательница написала, что в течение последних двух недель она имела все симптомы COVID-19. Правда, она не обратилась к врачам и официально тест на коронавирус не делала.

Автор "Поттерианы" лечилась дома самостоятельно, правда под присмотром мужа-врача. Он ей посоветовал, как можно снять респираторные симптомы. Сейчас Джоан может смело сказать, что она выздоровела и способ лечения помог ей полностью.

Писательница поделилась видео, на котором врач из Великобритании демонстрирует технику дыхания для людей, которые заражены коронавирусом и которая поможет предупредить заражение пациентов вторичной пневмонией.