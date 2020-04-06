Создательница "Поттерианы" Джоан Роулинг заявила, что у нее коронавирус
Британская писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг сообщила, что обнаружила у себя новый коронавирус.
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Об этом Роулинг сообщила в своем "Твиттере". Писательница написала, что в течение последних двух недель она имела все симптомы COVID-19. Правда, она не обратилась к врачам и официально тест на коронавирус не делала.
Автор "Поттерианы" лечилась дома самостоятельно, правда под присмотром мужа-врача. Он ей посоветовал, как можно снять респираторные симптомы. Сейчас Джоан может смело сказать, что она выздоровела и способ лечения помог ей полностью.
Писательница поделилась видео, на котором врач из Великобритании демонстрирует технику дыхания для людей, которые заражены коронавирусом и которая поможет предупредить заражение пациентов вторичной пневмонией.
Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020