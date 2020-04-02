От коронавируса умер музыкант и композитор Адам Шлезингер

Адам Шлезингер известен как основатель Fountains of Wayne.

Американский музыкант и композитор Адам Шлезингер умер в возрасте 52 лет в результате осложнений из-за коронавируса COVID-19.

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Как сообщает издание Variety, музыкант умер утром в среду, 1 апреля. Представитель музыканта ранее сообщал, что Шлезингер больше недели находится в больнице в Нью-Йорке.

Адам Шлезингер известен как основатель Fountains of Wayne, отмечает издание. Он был номинирован на премию «Оскар» за написание главной песни и еще двух композиций к фильму «То, что ты делаешь» Тома Хэнкса (1996). За эту музыку он в итоге получил премию «Грэмми». Композитор также получил три премии «Эмми» за музыку к телевизионным шоу.

Как сообщал УНИАН, 30 марта музыкант Алан Меррилл, один из авторов хита I Love Rock 'n' Roll, умер в возрасте 69 лет из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом.