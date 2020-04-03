Умер легендарный дизайнер обуви Серджио Росси - у него подозревали коронавирус

Дизайнер запустил свою одноименную марку в 1968 году.

Легенда обуви Серджио Росси, который создал один из самых легендарных итальянских брендов обуви для обуви и вдохновил поколения дизайнеров, включая его сына Джанвито, умер в Чезене, Италия, в возрасте 84 лет. Возможно, причиной смерти был коронавирус, так как ранее дизайнер был госпитализирован на несколько дней.

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Об этом сообщает издание footwearnews.

Серджио Росси родился в Сан-Мауро-Пасколи, одном из основных итальянских обувных регионов, в 1935 году. Он изучил эту профессию у своего отца, начал производить обувь в начале 1950-х годов и запустил свою одноименную марку в 1968 году. Дизайнер также сотрудничал с такими модными домами, как Versace, Dolce & Gabbana и Azzedine Alaïa.

Росси разработал ряд новаторских стилей, таких как, например, сандалии Opanca с изогнутой подошвой.