Светлана Лобода удивила сеть нежными фото

В кадре Лобода нежно обнимает дочь, а та целует ее в щеку.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода соблюдает режим самоизоляции в условиях коронавируса.

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Как видно по опубликованному в Instagram снимку, 37-летняя артистка все свое время проводит с детьми.

"Суперзвезда" поделилась серией нежных фото со старшей дочерью Евангелиной. В кадре Лобода нежно обнимает дочь, а та целует ее в щеку.

"Представьте, как счастливы ваши дети сейчас… Сколько радости они получают от того, что вы рядом. Мы с детьми по вечерам смотрим старое советское кино", - написала Светлана в Instagram.

На фотографии исполнительница позирует в водолазке болотного цвета, она нанесла легкий макияж. Малышка Ева запечатлена в желтой футболке и с распущенными волосами.

Поклонники в восторге от опубликованных снимков Лободы.

Ранее Светлана Лобода, которая редко публикует фотографии своей младшей дочери Тильды, поделилась в сети семейным кадром.