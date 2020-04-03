"Был очень непростой год": в день рождения Анастасии Заворотнюк ее семья обратилась к поклонникам

Сегодня актрисе исполнилось 49 лет.

Онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк 3 апреля отмечает свой день рождения. Конечно, никакого праздничного торжества не планируется: актриса проходит реабилитацию в больничных стенах, но она и ее семья не теряют веры в чудо.

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На странице в Instagram "Поддержка Анастасии Заворотнюк", которую ведет дочь актрисы Анна, и которая не обновлялась с Нового года, появилось обращение к поклонникам, врачам и всем неравнодушным, кто молится за "прекрасную няню" и желает ей скорейшего выздоровления.

"Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем - наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого - здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть, - отмечается в сообщении. - Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами", - говорится в обращении.