"Ужас": Каменских показала на видео, как наносит макияж, и напугала фанатов

Настя Каменских решила немного развлечься на карантине и записала видео о том, как наносит макияж.

Украинская певица Настя Каменских решила немного развлечься на карантине и записала видео о том, как наносит макияж.

Ролик она опубликовала в своем Instagram.

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"Для девочек на карантине есть одно прикольное занятие - практиковаться в макияже", - отметила она.

Однако многим подписчикам не понравилось видео певицы. Они сочли, что ее макияж ужасен и без него ей лучше.

"То чувство когда без косметики красивее", - написал один из пользователей и собрал под комментарием более 600 лайков. "Ужас", "Макияж не очень", "Помада жесть", - подтвердили другие.