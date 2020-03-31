"Жить в полную силу": Vogue UA выпустил первый в истории журнал для мужчин (фото)
Украинская редакция модного журнала Vogue выпустила первый в истории мужской номер Vogue Man.
Читайте такжеРианна в кружевном бюстгальтере появилась на обложке Vogue (фото)Об этом говорится в сообщении в Instagram издания.
На обложке выпуска, который будет доступен для покупки в апреле, запечатлен нидерландский манекенщик Паркер ван Ноорд (Parker Van Noord). Автором снимка стал фотограф Мэтью Брукс (Mathew Brookes).
«Когда мы планировали и создавали этот журнал, никто не мог представить, что нас ждет пандемия COVID-19. Но номер напечатан, завтра вы увидите его в супермаркетах и киосках, работающих во время карантина. Надеемся, что Vogue Man UA станет вашим спутником в эти непростые времена и вдохновит продолжать жить в полную силу, ведь рано или поздно все вернется и встанет на свои места. А тем временем берегите себя и своих близких!» – отметили в редакции.
Команда Vogue UA представляє перший номер Vogue Man UA. Оглядаючи зміст журналу, ми розуміємо, що він актуальний як ніколи. Ми завжди, за всіх часів цінуватимемо унікальних людей — тих, хто готовий до будь-яких випробувань і змін, хто не зважає на обставини, творить, любить свою справу і усвідомлює, для чого він живе. Саме такі особистості стали окрасою цього номера: ⠀— Найуспішніший чоловік-модель Паркер Ван Ноорд @parkervannoord — на обкладинці Vogue Man UA. ⠀— Видатний письменник і поет Сергій Жадан @serhiy_zhadan, чиї твори перекладено двадцятьма мовами. ⠀— Найславетніший скелелаз світу Олександр Хоннолд @alexhonnold, за прикладом якого сьогодні йдуть мільйони нових прихильників цього виду спорту. ⠀— Відомий кліпмейкер Алан Бадоєв @alanbadoev, чиє ім’я стало потужним брендом. ⠀— Найпрогресивніший fashion-дизайнер Стефано Пілаті @stefanopilati, що проміняв роботу у престижних Домах моди на власний, нехай поки що невеликий проєкт Random Identities. На честь виходу Vogue Man UA цього тижня головний редактор Vogue UA Пилип Власов @mrphilippvlasov та герої номеру Сергій Жадан та Алан Бадоєв дадуть відповіді на 10 запитань #10Questions від читачів. Слідкуйте за анонсами в сторіз.
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