"Жить в полную силу": Vogue UA выпустил первый в истории журнал для мужчин (фото)

На обложке запечатлен нидерландский манекенщик Паркер ван Ноорд.

Украинская редакция модного журнала Vogue выпустила первый в истории мужской номер Vogue Man.

Читайте такжеРианна в кружевном бюстгальтере появилась на обложке Vogue (фото)Об этом говорится в сообщении в Instagram издания.

На обложке выпуска, который будет доступен для покупки в апреле, запечатлен нидерландский манекенщик Паркер ван Ноорд (Parker Van Noord). Автором снимка стал фотограф Мэтью Брукс (Mathew Brookes).

«Когда мы планировали и создавали этот журнал, никто не мог представить, что нас ждет пандемия COVID-19. Но номер напечатан, завтра вы увидите его в супермаркетах и ​​киосках, работающих во время карантина. Надеемся, что Vogue Man UA станет вашим спутником в эти непростые времена и вдохновит продолжать жить в полную силу, ведь рано или поздно все вернется и встанет на свои места. А тем временем берегите себя и своих близких!» – отметили в редакции.

Ранее УНИАН сообщал, как Vogue UA поместил на обложку модель с небритыми подмышками.