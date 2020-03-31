40-летняя украинская ведущая впервые стала мамой и рассказала о родах во время эпидемии коронавируса
Известная украинская телеведущая Анна Панова впервые стала мамой. Радостной новостью о том, что отныне она с мужем будет воспитывать дочку, она поделилась на своей странице в Facebook.
Ведущая рассказала Viva.ua более подробно о новорожденной и поделилась своими первыми эмоциями после родов.
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Анна Панова призналась, что родилась малышка почти в полночь, 28 марта в 23:12, и сейчас себя хорошо чувствует. Вес девочки - 3360 г, а рост - 52 см.
Также для телеведущей важна была поддержка ее мужа Александра, который был с ней рядом в течение родов, и врачи даже доверили ему перерезать пуповину.
«Я счастлива, что нас теперь трое. Дочь - наш с мужем стимул не раскисать в эти кризисные и «коронавирусные» времена. Будем укреплять иммунитет в семье любовью. И пусть маленьких украинцев рождается больше!», — поделилась первыми материнскими чувствами Анна Панова.