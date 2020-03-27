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"Я кайфую": солистка группы Go_A рассказала о карантине и подготовке к "Евровидению"

17:37, 27 марта 2020
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Go_A готовятся к "Евровидению" / stb.ua

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Как ранее сообщал УНИАН, организаторы шоу приняли решение перенести конкурс на год в связи с пандемией коронавируса, и участники обязаны подготовить новые композиции к тому времени.

По словам Катерины, сейчас они снимают видео для онлайн-вечеринки europarty перед «Евровидением»: «Мы будем исполнять две свои песни, одна из них «Соловей», которую должны были исполнять на «Евровидении» в этом году».

Помимо этого, как отметила певица, во время карантина группа пишет альбом: «Мы не грустим. Мы с пользой проводим время, совершенствуем свои навыки и работаем над собой. Сидим дома, пишем альбом... Карантин, пребывание дома, определенное уединение – для меня это привычные условия. Иногда меня наоборот раздражают ситуации, когда мне надо выйти из дома, ехать куда-то, чтобы решить какие-то дела. А сейчас для меня просто идеальные условия, чтобы писать новые песни и заниматься творчеством. Поэтому я кайфую от этого момента».

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Теги: #Евровидение