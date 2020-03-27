"Я кайфую": солистка группы Go_A рассказала о карантине и подготовке к "Евровидению"

Музыканты должны написать новую песню.

Группа Go_A, которая должна представлять Украину на «Евровидении», готова написать новую песню для участия в конкурсе в следующем году.

Читайте такжеГруппа Go_A представит Украину на Евровидении в 2021 году (видео)Об этом рассказала солистка группы Екатерина Павленко, пишет journalist.

Как ранее сообщал УНИАН, организаторы шоу приняли решение перенести конкурс на год в связи с пандемией коронавируса, и участники обязаны подготовить новые композиции к тому времени.

По словам Катерины, сейчас они снимают видео для онлайн-вечеринки europarty перед «Евровидением»: «Мы будем исполнять две свои песни, одна из них «Соловей», которую должны были исполнять на «Евровидении» в этом году».

Помимо этого, как отметила певица, во время карантина группа пишет альбом: «Мы не грустим. Мы с пользой проводим время, совершенствуем свои навыки и работаем над собой. Сидим дома, пишем альбом... Карантин, пребывание дома, определенное уединение – для меня это привычные условия. Иногда меня наоборот раздражают ситуации, когда мне надо выйти из дома, ехать куда-то, чтобы решить какие-то дела. А сейчас для меня просто идеальные условия, чтобы писать новые песни и заниматься творчеством. Поэтому я кайфую от этого момента».