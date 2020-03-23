Организаторы Евровидения хотят показать альтернативное шоу

Организаторы хотят отдать дань уважения артистам, которые должны были выступать на конкурсе в этом году.

После того, как Евровидение-2020 было официально отменено из-за коронавируса, Европейский вещательный союз начал изучать возможность альтернативной программы.

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Подробности пока не сообщаются, но новое шоу не предусматривает соревнование участников. Цель проекта - объединить и развлечь аудиторию Европы в это сложное время, передает eurovision.tv.

Кроме того, организаторы хотят отдать дань уважения артистам, которые должны были выступать на конкурсе в этом году.

Как сообщал УНИАН, Евровидение-2020 должно было пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая, однако было отменено из-за пандемии коронавируса. Украину должна была представлять группа Go_A с песней "Соловей". Группа уже приняла предложение выступить на Евровидении в следующем году.