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"Евровидение" требует от участников написать для следующего конкурса новые песни

05:24, 21 марта 2020
Кино и музыка
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"Евровидение-2020" отменили из-за коронавируса / Instagram Евровидение

На песенный конкурс "Евровидение-2021" артисты, которые из-за вспышки нового коронавируса COVID-19 не смогли выступить в этом году, должны написать новую песню. 

Об этом говорится в официальном заявлении конкурса.

Песни, с которыми участники национальных отборов побеждали в этом году, не будут допущены к конкурсу. Более того, страны-участницы могут изменить участника и отправить в следующем году на конкурс не победителя нацотбора-2020. 

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Что же относительно победителей, организаторы говорят, что не могут так надолго оставить фанов евроконкурса без этого праздника, поэтому придумают, как донести творчество нынешних конкурсантов "Евровидения-2020" к зрителям в каких-то новых формах уже скоро. 

Напомним, международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" должен был состояться в нидерландском городе Роттердам. Но его отменили из-за стремительного распространения коронавируса в мире.

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Теги: #Евровидение