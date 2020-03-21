"Евровидение" требует от участников написать для следующего конкурса новые песни

Песни, с которыми участники национальных отборов побеждали в этом году, не будут допущены к конкурсу.

На песенный конкурс "Евровидение-2021" артисты, которые из-за вспышки нового коронавируса COVID-19 не смогли выступить в этом году, должны написать новую песню.

Об этом говорится в официальном заявлении конкурса.

Песни, с которыми участники национальных отборов побеждали в этом году, не будут допущены к конкурсу. Более того, страны-участницы могут изменить участника и отправить в следующем году на конкурс не победителя нацотбора-2020.

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Что же относительно победителей, организаторы говорят, что не могут так надолго оставить фанов евроконкурса без этого праздника, поэтому придумают, как донести творчество нынешних конкурсантов "Евровидения-2020" к зрителям в каких-то новых формах уже скоро.

Напомним, международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" должен был состояться в нидерландском городе Роттердам. Но его отменили из-за стремительного распространения коронавируса в мире.