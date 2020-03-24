цей матеріал доступний українською

31-летняя жена Петросяна резко отреагировала на слухи о рождении ребенка

09:04, 24 марта 2020
Звезды
741 0
Брухунова опубликовала новый пост  / фото instagram.com/mir_znamenitostei

На своей странице в Instagram Татьяна сначала ответила на соответствующий вопрос одной из подписчиц, а затем опубликовала новый пост.

Читайте такжеЗвезда сериала "Люба, дети и завод" Догилева располнела и изменилась до неузнаваемости (фото)

Так, после того, как росСМИ сообщили о пополнении в семье Брухуновой и Петросяна, одна из подписчиц поинтересовалась у Татьяны: "СтарХит сообщил, что вы стали мамой". Жена комика не стала игнорировать комментарий и ответила, что об этом говорят уже три года. А на вопрос о количестве детей ответила: "Петерня".

После чего Брухунова опубликовала новый пост, который сопроводила короткой подписью:

"Люди! Что с вами? Успокойтесь", – добавив хештег "коронавирус головного мозга".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что у 74-летнего юмориста Евгения Петросяна и его 31-летней жены родился ребенок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ребенок#Евгений Петросян