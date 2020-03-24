31-летняя жена Петросяна резко отреагировала на слухи о рождении ребенка

31-летняя жена 74-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на новость о том, что они стали родителями.

31-летняя жена 74-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на новость о том, что они стали родителями.

На своей странице в Instagram Татьяна сначала ответила на соответствующий вопрос одной из подписчиц, а затем опубликовала новый пост.

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Так, после того, как росСМИ сообщили о пополнении в семье Брухуновой и Петросяна, одна из подписчиц поинтересовалась у Татьяны: "СтарХит сообщил, что вы стали мамой". Жена комика не стала игнорировать комментарий и ответила, что об этом говорят уже три года. А на вопрос о количестве детей ответила: "Петерня".

После чего Брухунова опубликовала новый пост, который сопроводила короткой подписью:

"Люди! Что с вами? Успокойтесь", – добавив хештег "коронавирус головного мозга".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что у 74-летнего юмориста Евгения Петросяна и его 31-летней жены родился ребенок.