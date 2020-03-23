У 74-летнего юмориста Евгения Петросяна и его 31-летней жены родился ребенок - СМИ

Для Петросяна это уже второй ребенок, а для Брухуновой - первенец.

В конце прошлого года Евгений Петросян узаконил отношения с помощницей - Татьяной Брухуновой. И, как оказалось, неспроста - планы у пары были более чем масштабные. 10 дней назад супруги тайно стали родителями.

Об этом сообщает издание "СтарХит" со ссылкой на источник в окружении пары.

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К долгожданному моменту оба тщательно подготовились. Если для Петросяна это уже второй ребенок, у юмориста есть взрослая дочь, то для Брухуновой - первенец.

«Событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта, - подтвердили в окружении супругов. - Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают. Оба безумно счастливы - познают радости отцовства и материнства».

Супруги специально улетели в Эмираты, где отдыхают уже больше двух недель. А пару дней назад отмечали в теплой стране день рождения Татьяны. Судя по тому, что Брухунова все последние месяцы делилась в Инстаграме фотографиями, на которых не скрывала фигуру, можно сделать вывод, что она и Евгений Ваганович прибегли к услугам суррогатного материнства.