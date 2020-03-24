Звезда "Гарри Поттера" рассказала о тяжелой болезни матери (фото)

Актриса Эмма Уотсон присоединилась к "антикоронавирусному" флешмобу.

Британская актриса Эмма Уотсон, известная ролью Гермионы в фильмах о Гарри Поттере, рассказала, что ее мать больна диабетом первого типа.

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Свои откровения актриса опубликовала в Instagram, приняв участие в "антикоронавирусном" флешмобе "Istayhomefor" (Я остаюсь дома ради...).

"Моей бабушке более 70 лет, поэтому она особенно уязвима. Моя мама - диабетик 1-го типа, а мой лучший друг - медицинский работник. #Istayhome для них. Для кого ты остаёшься дома?" - написала знаменитость.

Поклонники поблагодарили Эмму за поддержку, отметив, что для них это важно.

Как сообщал УНИАН, ранее актриса Галь Гадот вместе с друзьями запустила анти-коронавирусный флешмоб. Актриса, исполнившая главную роль в фильме "Чудо-женщина" записала совместно с другими знаменитостями музыкальный ролик, чтобы немного поднять настроение в условиях эпидемии коронавируса.