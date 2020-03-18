"Пошлятина, некрасиво даже": MARUV в нижнем белье разгневала сеть (фото)
Эпатажная украинская певица MARUV поделилась новым пикантным снимком и разгневала сеть.
Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Attention😜 All the March events will be postponed to later dates when the quarantine is over. As for the April and May shows they have not been rescheduled, so hopefully I'm going to see you soon. I'll keep you updated. Stay safe ) Внимание😜 Все мартовские концерты переносится. Апрельские и Майские концерты пока что в силе🥳. Следите за новостями в моей инсте, я буду держать вас в курсе 🤗
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Звезда позирует на фото в настолько откровенном наряде, что видно ее бюстгальтер и даже подвязки от чулок.
Не всем подписчикам артистки понравилась такая откровенность. Досталось не только наряду певицы, но и ее прическе.
"Ну вот не нравятся мне такие волосы, не ухоженные, цвет, конечно на любителя", "Пошлятина, некрасиво даже", "Ну куууда без голой *опы", - написали ей в комментариях.