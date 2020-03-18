"Пошлятина, некрасиво даже": MARUV в нижнем белье разгневала сеть (фото)

Звезда позирует на фото в настолько откровенном наряде, что видно ее бюстгальтер и даже подвязки от чулок.

Эпатажная украинская певица MARUV поделилась новым пикантным снимком и разгневала сеть.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Звезда позирует на фото в настолько откровенном наряде, что видно ее бюстгальтер и даже подвязки от чулок.

Не всем подписчикам артистки понравилась такая откровенность. Досталось не только наряду певицы, но и ее прическе.

"Ну вот не нравятся мне такие волосы, не ухоженные, цвет, конечно на любителя", "Пошлятина, некрасиво даже", "Ну куууда без голой *опы", - написали ей в комментариях.