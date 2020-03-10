Кейт Миддлтон подарила "вторую жизнь" уникальному платью Jenny Packham во время приема в Букингемском дворце (фото, видео)

Герцогиня Кембриджская в очередной раз продемонстрировала тренд на ответственное потребление.

Сразу же после церковной службы Кейт Миддлтон посетила прием в Букингемском дворце в честь 25-летия организации Place2Be, патроном которого является Кэтрин.

Герцогиня приехала на мероприятие в знакомом платье от Jenny Packham, в котором мы видели ее на приеме во время тура по Индии. Тогда герцогиня приехала в этом наряде на торжественный ужин, организованный специально по случаю их с принцем Уильямом приезда. Мероприятие прошло в отеле Taj Mahal Palace & Tower.

А вчера герцогиня Кэтрин надела это же платье без накидки на приеме. Вечерний аутфит герцогиня дополнила туфлями со стразами от Jimmy Choo и серьгами от Erdem с жемчужинами, а также клатчем, подобранным в тон платью, тоже от Jenny Packham.

Прическа у герцогини Кэтрин была объемной, и волосы были красиво уложены волнами. На мероприятии она выступила перед собравшимися гостями.

Прием по случаю 25-летия благотворительной организации Place2Be стал первым сольным мероприятием, которое герцогиня провела в Букингемском дворце. Ну что же, британские СМИ уже смело называют Кейт Миддлтон и принца Уильяма будущими королем и королевой Великобритании. Герцогиня Кэтрин является покровителем этой организации с 2013 года. Place2Be создана в 1994 году. Организация оказывает эмоциональную поддержку детям с проблемами психического здоровья в самом раннем возрасте. За последние 25 лет Place2Be оказала непосредственную поддержку более 250 000 детей и их семьям, которые в настоящее время учатся в 639 школах по всей Великобритании. Кстати, в организации отмечают, что в Великобритании в каждом классе в среднем у троих детей диагностируют проблемы психического здоровья. Благотворительная организация также отмечает, что половина всех проблем с психическим здоровьем устанавливается в возрасте 14 лет.

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Во время гала-ужина 9 марта в стенах Букингемского дворца собралось немало “воспитанников” Place2Be. Более того, за музыкальное сопровождение вечера отвечали дети из трех школ: New North Academy в Ислингтоне, Salusbury School на северо-западе Лондона и Cranbrook School. Ученики вместе с Королевской филармонией написали оригинальную песню о самооценке, творчестве и их благополучии. Герцогиня Кембриджская была потрясена этим. Она сказала: “Вы написали это специально для сегодняшнего вечера? Огромное спасибо. Какое удовольствие для меня”.

Позже во время своей речи, Миддлтон поздравила двух школьников с днем рождения. И пошутила, что в этот вечер именно она споет им — Кэтрин спела традиционное “С днем рождения тебя”.

Затем она рассказала, что песня “Happy Birthday” была “одной из любимых песен принца Луи”. А затем с юмором добавила, что ее младший сын был “спрятан в постели”, а не на мероприятии.

Также во время своей речи супруга принца Уильяма подчеркнула: “Вы научили меня, что даже самые простые вещи имеют колоссальное влияние на детей. К примеру, качественное время, которое проводится с ними. Время, которое родители и учителя тратят на то, чтобы просто выслушать ребенка. Именно доверительные отношения оказывают наиболее глубокое влияние на эмоциональное и психическое благополучие ребенка”.

Днем, напомним, Кембриджи вместе с другими членами британской королевской семьи собрались на службе ко Дню содружества наций в Вестминстерском аббатстве. Там же присутствовали и герцог и герцогиня Сассекские, которые приехали туда по просьбе королевы Елизаветы II.