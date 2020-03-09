Последний выход: Меган Маркл и принц Гарри последний раз вышли в свет в качестве королевских персон (фоторепортаж)

Сассексы посетили ежегодную праздничную службу в Вестминстерском аббатстве.

Сегодня, 9 марта, принц Гарри и Меган Маркл посетили ежегодную праздничную службу по случаю Дня Содружества.

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Этот выход в свет стал последним для Гарри и Меган в качестве представителей королевской семьи, ведь уже в апреле они начнут полноценную самостоятельную жизнь без королевских обязанностей.

Для своего выхода Меган выбрала закрытое платье-миди изумрудного оттенка. Свой образ она дополнила накидкой от Emilia Wickstead и шляпкой с сетчатым бантом в тон к платью. В руках Меган Маркл держала маленькую темно-изумрудную сумочку с золотистой фурнитурой. Завершали образ туфли-лодочки на шпильке нейтрального нюдового цвета.

Гарри пришел на службу в светло-синем костюме. Отметим, что подкладка его костюма была того же цвета, что и наряд его супруги.