"Просто куколка": Каменских в цепях покорила сеть стильным образом (фото)
11:09, 10 марта 2020Звезды
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Каменских позировала в черных брюках и кроп-топе, обнажающем ее живот.
Снимки она разместила в своем Instagram / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских показала свежие фото в молодежном образе.
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Снимки она разместила в своем Instagram.
Каменских позировала в черных брюках и кроп-топе, обнажающем ее живот. Сверху она накинула зеленую куртку-бомбер, а главным украшением стали массивные цепи. Певица распустила волосы и сделала нежный макияж.
"Как же тебе идет этот цвет волос, просто куколка", - похвалили певицу в комментариях.
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