цей матеріал доступний українською

"Просто куколка": Каменских в цепях покорила сеть стильным образом (фото)

11:09, 10 марта 2020
Звезды
204 0
Снимки она разместила в своем Instagram / Instagram Настя Каменских

Читайте такжеСтойка вверх ногами и прозрачная юбка: Тина Кароль устроила эротическое шоу на сцене (фото)

Снимки она разместила в своем Instagram.

Каменских позировала в черных брюках и кроп-топе, обнажающем ее живот. Сверху она накинула зеленую куртку-бомбер, а главным украшением стали массивные цепи. Певица распустила волосы и сделала нежный макияж. 

"Как же тебе идет этот цвет волос, просто куколка", - похвалили певицу в комментариях. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Настя Каменских