"Просто куколка": Каменских в цепях покорила сеть стильным образом (фото)

Каменских позировала в черных брюках и кроп-топе, обнажающем ее живот.

Украинская певица Настя Каменских показала свежие фото в молодежном образе.

Читайте такжеСтойка вверх ногами и прозрачная юбка: Тина Кароль устроила эротическое шоу на сцене (фото)

Снимки она разместила в своем Instagram.

Каменских позировала в черных брюках и кроп-топе, обнажающем ее живот. Сверху она накинула зеленую куртку-бомбер, а главным украшением стали массивные цепи. Певица распустила волосы и сделала нежный макияж.

"Как же тебе идет этот цвет волос, просто куколка", - похвалили певицу в комментариях.