"Бесформенный розовый пончик": Дорофеева удивила стилем одежды (фото)

На фотографии украинская певица вместе со своей подругой позирует в одежде в стиле оверсайз.

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева удивила пользователей сети своим стилем на новом фото. На снимке она позирует вместе со своей подругой.

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Фото певица разместила на своей странице в Instagram.

Эпатажная Надя Дорофеева поздравила всех поклонников с 8 марта.

«Девочки!!!! С нашим праздником! Сегодня нам можно все. Идеальная весна», - подписала она.

На фотографии украинская певица вместе со своей подругой позирует в одежде в стиле оверсайз. На ней белые кофта и штаны, а сверху большая розовая безрукавка.

«Бесформенный розовый пончик», «Куда катится мода и стиль», «Ох, обожаю, когда на тебе вещи – оверсайз», «Ох, в этот день мы маленькие демоны», «О боже, как это красив. Не могу», «Розовый цвет вошёл в чат. Такие красивые», - комментировали пользователи.

Как сообщал УНИАН, на днях Надя Дорофеева заинтриговала сеть свежим фото. На снимке она позирует со своим коллегой "по цеху" Позитивом.