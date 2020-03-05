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Надя Дорофеева заинтриговала сеть фото с мужчиной, и это не ее муж

11:10, 05 марта 2020
Звезды
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Фанаты в комментариях предположили, что 10-го марта выйдет новый клип группы / Instagram Надя Дорофеева

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева заинтриговала сеть свежим фото. На снимке она позирует со своим коллегой "по цеху" Позитивом.

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Фото она разместила на странице в Instagram.

"Навсегда/Никогда. 10 Марта", - подписала Дорофеева снимок, на котором они с Позитивом держатся за руки. 

Фанаты в комментариях предположили, что 10-го марта выйдет новый клип группы.

"Это тизер клипа?", - вопрошали они. 

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Теги: #время и стекло#Надя Дорофеева