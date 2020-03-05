Надя Дорофеева заинтриговала сеть фото с мужчиной, и это не ее муж

На снимке Дорофеева позирует со своим коллегой "по цеху" Позитивом.

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева заинтриговала сеть свежим фото. На снимке она позирует со своим коллегой "по цеху" Позитивом.

Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски показала грудь в платье с глубоким декольте (фото)

Фото она разместила на странице в Instagram.

"Навсегда/Никогда. 10 Марта", - подписала Дорофеева снимок, на котором они с Позитивом держатся за руки.

Фанаты в комментариях предположили, что 10-го марта выйдет новый клип группы.

"Это тизер клипа?", - вопрошали они.