Надя Дорофеева заинтриговала сеть фото с мужчиной, и это не ее муж
11:10, 05 марта 2020Звезды
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На снимке Дорофеева позирует со своим коллегой "по цеху" Позитивом.
Фанаты в комментариях предположили, что 10-го марта выйдет новый клип группы / Instagram Надя Дорофеева
Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева заинтриговала сеть свежим фото. На снимке она позирует со своим коллегой "по цеху" Позитивом.
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Фото она разместила на странице в Instagram.
"Навсегда/Никогда. 10 Марта", - подписала Дорофеева снимок, на котором они с Позитивом держатся за руки.
Фанаты в комментариях предположили, что 10-го марта выйдет новый клип группы.
"Это тизер клипа?", - вопрошали они.
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