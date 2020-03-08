Алла Пугачева шокировала странным фото

На снимке бросаются в глаза неестественные зубы исполнительницы.

Известная певица Алла Пугачева решила порадовать своих поклонников новым фото в честь 8 Марта. Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.

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Кадр с Примадонной не всем пришелся по вкусу, судя по комментариям. На фотографии Алла Борисовна предстала в черной шляпе и с прямыми распущенными волосами с челкой. На снимке бросаются в глаза неестественные зубы исполнительницы.

И вообще — фото получилось довольно странным. На нем Пугачева позирует с закрытыми глазами, на снимке видны морщины 70-летней артистки.

"Всем, кому по душе этот праздник, желаю побольше солнца в вашу душу", - подписала фотографию певица.

Ранее известная певица Алла Пугачева в который раз удивила своих поклонников новым непривычным "луком".