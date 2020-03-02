70-летняя Алла Пугачева появилась в неожиданном образе (фото)
08:03, 02 марта 2020Звезды
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На снимке исполнительница предстала с минимумом макияжа.
Артистка появилась в Кремлевском дворце / instagram.com/felixgrozdanov
Известная певица Алла Пугачева в который раз удивила своих поклонников новым непривычным "луком".
Снимок с Примадонной опубликовал журналист Феликс Грозданов на своей странице в Instagram.
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В кадре артистка предстала в одеянии в светлых тонах (а Алла Борисовна - любитель черного): в кардигане бежевого цвета, светло-серой кофте, а дополнила она образ массивной подвеской на шее.
На фотографии Пугачева появилась с минимумом макияжа и с полусобранными кудрявыми волосами.
"Выглядит на 40", "Вечно молодая", - пишут в комментариях к снимку о Примадонне.
Как сообщал УНИАН, на днях российский шоумен Максим Галкин показал семейное фото, на котором запечатлена его супруга Алла Пугачева и их двойняшки Лиза и Гарри.
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