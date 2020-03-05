Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Киев (фото)
16:30, 05 марта 2020Звезды
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Линдеманн позирует на въезде в столицу Украины с медицинской маской на лице.
Завтра Линдеманн даст концерт в Киеве / пресс-служба
Немецкий музыкант Тилль Линдеманн, солист группы Rammstein и одноименного сольного проекта Lindemann, передал привет из Киева украинским поклонникам. Уже 6 марта в одном из клубов столицы Lindemann представит свой второй альбом "F&M".
Читайте такжеСамая красивая женщина в мире сфотографировалась, не надев бельеВидео, на котором видно, что он находится в Киеве, музыкант опубликовал в своем Instagram.
Линдеманн позирует на въезде в столицу Украины с медицинской маской на лице. На ней - надпись - "К черту коронавирус".
"Киев, увидимся завтра", - коротко подписал видео музыкант.
Instagram Тилль Линдеманн
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