"Зовите меня Гарри" - внук Елизаветы II попросил обращаться к нему без королевского титула (видео)
14:59, 27 февраля 2020Звезды
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На этой неделе у принца Гарри запланировано еще несколько публичных мероприятий.
Принц Гарри \ REUTERS
Британский принц Гарри впервые после возвращения в Великобританию выступил на публике.
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В частности, он посетил форум в Эдинбурге, посвященный инициативе экологического туризма. Во время мероприятия присутствующих он попросил обращаться к себе без королевского титула, несмотря на то, что потеряет его только в апреле.
На этой неделе у принца Гарри запланировано еще несколько мероприятий, а вот его супруга Меган Маркл в это раз в Британию не приехала.
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
"Зовите меня Гарри" - внук Елизаветы II попросил обращаться к нему без королевского титула
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