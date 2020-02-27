"Зовите меня Гарри" - внук Елизаветы II попросил обращаться к нему без королевского титула (видео)

На этой неделе у принца Гарри запланировано еще несколько публичных мероприятий.

Британский принц Гарри впервые после возвращения в Великобританию выступил на публике.

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В частности, он посетил форум в Эдинбурге, посвященный инициативе экологического туризма. Во время мероприятия присутствующих он попросил обращаться к себе без королевского титула, несмотря на то, что потеряет его только в апреле.

На этой неделе у принца Гарри запланировано еще несколько мероприятий, а вот его супруга Меган Маркл в это раз в Британию не приехала.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.