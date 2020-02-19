Сломана кость: бойфренд Бритни Спирс рассказал о несчастном случае с певицей (фото)

Артистка сломала плюсневую кость на ноге.

Сэм Асгари, 26-летний возлюбленный Бритни Спирс, поделился в инстаграме нерадостными новостями: исполнительница сильно повредила ногу, из-за чего была госпитализирована. Сэм опубликовал серию кадров из больницы и рассказал поклонникам 38-летней певицы, что же пошло не так.

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"Перелом, как правило, заживает быстрее, особенно когда ты моя Девочка. Моя львица повредила плюсневую кость на ноге, делая то, что она любит больше всего, - танцуя. Желаю ей скорейшего выздоровления, чтобы она могла прыгать, бегать, танцевать без передышки", - трогательно подписал Асгари пост.

Как сообщал УНИАН, Бритни Спирс засняли в Лос-Анджелесе в специальном медицинском ботинке.